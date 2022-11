“Specchio della vita”: le poesie di Chinosi all’Agriaperitivo con musica

“Agriaperitivo tra poesia e musica” al Mercato coperto di Campagna Amica venerdì 18 novembre alle 18.

Domenico Chinosi presenterà la sua antologia di poesie intitolata “Specchio della vita” e alla serata interverrà anche Domenico Forlini del complesso musicale “I Girasoli” che accompagnerà l’evento con intermezzi musicali.

“Sono nato a Predalbora di Groppallo, sono figlio di agricoltori e padre di un agricoltore – spiega Chinosi – la vita rurale mi ha sicuramente influenzato. Nelle poesie racconto la mia quotidianità e quindi anche il mondo della scuola che ne ha fatto parte per i tanti anni di insegnamento”. Chinosi, ora in pensione, spiega anche il perché del titolo “Specchio della vita”: “davanti allo specchio possiamo guardarci in faccia, vedere noi stessi e parlare con noi; pensare, meditare, riflettere e preparare per affrontare la giornata anche la nostra parte interiore, il nostro IO, ciò che siamo veramente e confrontarlo con ciò che vorremmo essere”.

Ad allietare la serata sarà un agriaperitivo a base di eccellenze del territorio.

Il Mercato coperto di Campagna Amica si conferma così non solo il luogo del buon cibo dove produttore e consumatore possono incontrarsi, ma anche il luogo per la promozione di eventi culturali e formativi.

Lo scorso fine settimana a essere protagonista in via Farnesiana, 17 a Piacenza è stata la solidarietà in occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco, che si è celebrata domenica 13 novembre, in un momento di profonda difficoltà per le famiglie.

Un’emergenza sociale senza precedenti dal dopoguerra la cui drammaticità – sottolinea Coldiretti – è evidenziata dal fatto che il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per cibarsi hanno superato quota 600mila, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 337mila anziani sopra i 65 anni. Una situazione che purtroppo trova conferma anche nel Piacentino, con la rete di solidarietà che si trova a gestire casi in continuo aumento.

Contro la povertà – ricorda però la Coldiretti – è cresciuta anche la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini a partire dall’esperienza della Spesa sospesa di Campagna Amica che coinvolge i mercati contadini in tutta Italia. L’iniziativa si è svolta quindi anche al Mercato Coperto di Campagna Amica di Piacenza, dove è stato possibile fare offerte per acquistare prodotti 100% italiani a favore delle famiglie bisognose: quattro i cesti subito donati alla parrocchia Corpus Domini.

“Con la Spesa sospesa abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche” ha spiegato il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli.

Al Mercato coperto di Campagna Amica prosegue anche la petizione contro la minaccia del cibo sintetico, cui è possibile aderire, esibendo un documento di identità. L’obiettivo è promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte “senza mucche” fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. Gli orari in via Farnesiana, 17 a Piacenza: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30.