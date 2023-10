“Mangiare più vegetale fa bene a tutti” parola di Ramina, la dietista social

L’educazione alimentare e i valori del dialogo sono stati i protagonisti dell’incontro organizzato all’interno del mercato coperto di Campagna amica. Decine di genitori e nonni piacentini non hanno perso l’occasione di incontrare Verdiana Ramina, nota nutrizionista – “chiamatemi semplicemente dietista” precisa lei – che in questi anni è diventata vero e proprio punto di riferimento per le famiglie grazie ai contenuti che quotidianamente crea per il suo podcast, il suo sito e i suoi canali social dove conta oltre 246 mila follower.

“È importante partire dai bambini quando si parla di educazione alimentare perchè grazie al loro contributo si riesce più facilmente a coinvolgere le famiglie” spiega Ramina che è intervenuta anche in merito alla polemica sulle mense scolastiche a Piacenza. “Consiglierei innanzitutto il dialogo – le sue parole – Comune, genitori e i gestori delle mense devono comunicare. Sono convinta che grazie anche all’aiuto di insegnanti ed esperti, i genitori potranno capire che mangiare più vegetale è la soluzione migliore per tutti”.