Ladri scatenati a Podenzano: case a soqquadro, rubati gioielli per tremila euro

A Podenzano, nel fine settimana, diverse abitazioni sono state prese di mira dai ladri. In via Pirandello una giovane famiglia è stata derubata di alcuni gioielli dal valore complessivo di tremila euro, tra cui un anello di fidanzamento. In via De Gasperi invece nessun bottino, ma la famiglia si è trovata la casa a soqquadro, compresa la stanza dei bambini.

In entrambi i casi, le giovani coppie sono convinte di essere state “curate” e lanciano l’allarme ai concittadini di prendere le dovute precauzioni e di segnalare ai vicini o nei gruppi di controllo di vicinato nel caso vedessero persone, auto o situazioni sospette.

“E’ raccapricciante sapere che stai uscendo di casa e c’è qualcuno in un’auto che ti sta controllando per poter agire indisturbato” racconta Anna, che vive con il marito e la figlia di pochi mesi in via Pirandello.

