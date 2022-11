Urina in strada a Roveleto davanti alla gente, denunciato 37enne

Un 37enne di origini nordafricane, è stato denunciato dai carabinieri per violazione della legge sugli stranieri e per atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico.

I militari che stavano effettuando un normale servizio di controllo del territorio, a Roveleto di Cadeo, ieri sera hanno visto un giovane che stava urinando in strada incurante delle persone e delle auto che in quel momento stavano transitando. Lo straniero quindi è stato fermato e condotto in caserma dove dopo gli accertamenti è risultato sprovvisto del permesso di soggiorno poiché scaduto da più di due anni. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per la violazione della legge sugli stranieri e invitato a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della locale Questura per le incombenze legate alla sua regolarizzazione sul territorio dello Stato.

Sempre nella stessa serata, due giovani di 19 e 24 anni, uno studente ed un operaio, sono stati trovati in possesso di droga e segnalati quali assuntori alla locale Prefettura. Il primo è stato fermato e controllato in Fiorenzuola d’Arda in via Mafalda di Savoia ed aveva con sè alcuni grammi di hashish, il secondo invece, controllato in viale Vittoria a Carpaneto Piacentino, aveva addosso un involucro che conteneva alcuni grammi sempre della stessa sostanza. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due son stati segnalati alla Prefettura di Piacenza.