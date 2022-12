Conservatorio Nicolini: dicembre musicale con concerti, canti e spettacoli

Sarà un dicembre ricco di appuntamenti musicali quello targato Conservatorio Nicolini che offre alla città un fitto calendario di eventi a partire da lunedì 5 dicembre. Saranno, infatti nove i concerti, organizzati dalla scuola di alta formazione musicale, dislocati in diverse location della città; dalla basilica di Sant’Antonino ai portici di Palazzo Gotico passando per la chiesa del Capitolo e ovviamente per il Salone dei concerti del Conservatorio. Canti natalizi, incontri in biblioteca, musiche etniche, spettacoli per i più piccoli, ensemble di flauto e corno, omaggi a Verdi e il concerto inaugurale dell’anno accademico 2022-2023 del Nicolini caratterizzeranno la rassegna di fine anno. “Abbiamo voluto abbracciare Piacenza con eventi musicali variegati che vogliono dare visibilità agli studenti e mettere in mostra le eccellenze della nostra scuola – dichiara la direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali – . Voglio rivolgere un grazie per il supporto all’amministrazione comunale e al Fai che ha scelto il nostro Conservatorio per un evento e una raccolta firme a difesa di Villa Verdi”.

ECCO TUTTI GLI EVENTI:

5 dicembre 2022, ore 21, Chiesa del Capitolo, Piacenza “in…Canto di Natale” in collaborazione con il Comune di Piacenza. Studenti delle classi di canto accompagnati da Corrado Casati

10 dicembre 2022, ore 16, Salone del Conservatorio “FAI un concerto per Villa Verdi” Musiche di Mozart e Verdi prova aperta dell’orchestra del Nicolini con la partecipazione degli studenti di canto

12 dicembre 2022, ore 17, Biblioteca del Conservatorio. Incontri in Biblioteca: “Gli scritti di Camillo Togni” a cura di Paolo Alessandro Rossini

13 dicembre 2022, ore 20,45, Basilica di Sant’Antonino – Piacenza

Joyful Flute Ensemble del Conservatorio diretto da Elena Cecconi

Ensemble di Corni del Conservatorio diretto da Alfredo Pedretti

Joyful Flute Ensemble del Conservatorio diretto da Elena Cecconi Ensemble di Corni del Conservatorio diretto da Alfredo Pedretti 14 dicembre 2022, ore 9 e ore 10.30, Salone del Conservatorio Una stagione su misura “Ciak, si suona!” a cura di Patrizia Bernelich

16 dicembre 2022, ore 18 circa. Sagrato della chiesa di San Francesco “in… Canto di Natale” in collaborazione con il Comune di Piacenza. Studenti delle classi di canto accompagnati da Corrado Casati

18 dicembre 2022, ore 11, Salone del Conservatorio. Concerto inaugurale dell’Anno Accademico 2022-2023 Orchestra e Coro del Conservatorio: dir. Giuseppe Camerlingo – fagotto, Andrea Giovannini musiche di F. Durante, W. A. Mozart, G. Rossini e J. Brahms

21 dicembre 2022, ore 17.30, Salone del Conservatorio. Concerto di musiche tradizionali della Corea a cura degli studenti del Nicolini

23 dicembre 2022, ore 18, Portici del Palazzo Gotico “in…Canto di Natale” in collaborazione con il Comune di Piacenza. Studenti delle classi di canto accompagnati da Corrado Casati