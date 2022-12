“Ha scritto una pagina della storia piacentina”. Il cordoglio per Sforza Fogliani

Non si ferma l’ondata di cordoglio per la morte dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani, protagonista della vita economica, politica, culturale e sociale della città di Piacenza.

Ai ricordi arrivati nella giornata di ieri quando si è diffusa la notizia, se ne aggiungono altri arrivati nella giornata di oggi.

Il cordoglio della Diocesi di Piacenza Bobbio

La diocesi di Piacenza-Bobbio esprime un sentito cordoglio per la morte dell’avv. Corrado Sforza Fogliani. Attraverso il suo costante impegno in campo civico, culturale ed economico ha scritto una pagina importante nella storia piacentina del dopoguerra. Inoltre, nella veste di Presidente della Banca di Piacenza, prezioso è stato il suo contributo nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico rappresentato anche da numerosi beni mobili e immobili ecclesiastici.

Grati del costante sostegno che ha saputo offrire alla vita della nostra Chiesa diocesana, lo affidiamo al Signore della Vita nel quale ha creduto e sperato. Alla moglie Maria Antonietta, alla figlia Maria Paola e a tutti i suoi famigliari assicuriamo un ricordo nella preghiera. Maria, madre di misericordia, doni loro pace e consolazione. Il vescovo Adriano Cevolotto

Il cordoglio del Coni – “La scomparsa dell’avv. Corrado Sforza Fogliani lascia un profondo vuoto non solo nel mondo economico, sociale, politico e culturale, ma anche in quello dello sport piacentino.

I suoi molteplici impegni e i suoi numerosi e prestigiosi incarichi, infatti, non gli hanno mai impedito di fornire un costruttivo e generoso apporto al contesto agonistico del nostro territorio, sia a livello professionistico che dilettantistico e giovanile. Una vicinanza figlia non solo della sua passione sportiva coltivata negli anni giovanili, ma anche della condivisione di quei valori sociali, culturali ed educativi che sono propri del mondo sportivo. Valori che l’avv. Sforza Fogliani volle evidenziare anche in occasione dell’ultima edizione del Gran Gala dello Sport biancorosso.

Personalmente perdo un punto di riferimento, un maestro che ha saputo farmi da guida facendomi crescere professionalmente e anche come uomo.

A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare esprimo vicinanza e cordoglio a tutti i suoi familiari”. Robert Gionelli