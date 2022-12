Oggi con Libertà in omaggio il calendario 2023: 140 anni di storia in 365 giorni

Oggi, martedì 13 dicembre, in edicola con Libertà, troverete in omaggio il calendario 2023, con i 140 anni del quotidiano in 365 giorni. Ogni mese una immagine storica dedicata ai 140 anni di Libertà.

Gli abbonati alla versione cartacea riceveranno il calendario con il quotidiano.

Gli abbonati alla versione digitale potranno ritirare il calendario in edicola.