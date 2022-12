“Multata nonostante l’abbonamento gratuito”. Replica Seta: “Faccia ricorso”

“Multata dal controllore nonostante la documentazione che attesta il rilascio dell’abbonamento gratuito per motivi di reddito”. Lo segnala la madre di una studentessa piacentina che alcuni giorni fa è stata sanzionata da un addetto Seta a bordo della linea 15 del trasporto pubblico, nei pressi del quartiere Besurica: “Mia figlia ha esibito la lettera cartacea del titolo di viaggio agevolato, secondo i parametri Isee, perché la tessera elettronica non è ancora arrivata e risulta tuttora impossibile scaricarla dall’applicazione online. Il controllore, però, le ha comminato una multa di sei euro. Non è giusto, è una questione di principio”, spiega la donna.

L’azienda del trasporto pubblico locale replica che “la ragazza ha effettuato la richiesta di abbonamento gratuito lo scorso 13 settembre e il titolo di viaggio è disponibile per essere scaricato sull’app Roger, tuttavia l’utente ad oggi non ha ancora effettuato l’attivazione”. Seta rimarca che “contatterà quanto prima la studentessa per capire cosa sia successo e le darà tutte le indicazioni utili per risolvere la situazione”. La società aggiunge che “la giovane ha viaggiato finora semplicemente portandosi dietro la richiesta cartacea dell’abbonamento, il che è consentito per un massimo di 45 giorni” altrimenti “si rischia, appunto, una multa di sei euro che è quella prevista dalla legge regionale”. Seta, comunque, consiglia di “presentare ricorso alla sanzione”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: