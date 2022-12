Da 30 anni scuola fai da te e medicina alternativa: viaggio nella comunità di Lumen

Compie trent’anni l’ecovillaggio Lumen a San Pietro in Cerro, nel Piacentino. Si tratta della “comunità intenzionale” fondata nel 1992 da Davide Pirovano e Milena Simeoni, attualmente composta da circa 50 persone residenti. Come vivono gli abitanti di questo “microcosmo”? Con quali valori e principi? Come funziona l’educazione dei bambini? E non si rischia un isolamento sociale? I dettagli nel servizio di Telelibertà qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.

