“Ho aperto l’auto per dormire” : non convince il giudice, 50enne in carcere

Va in carcere il topo d’auto arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri mentre si trovava nel parcheggio di un centro commerciale di Piacenza. “Avevo aperto un’auto e stavo solo dormendo perché sono un senzatetto. La portiera era aperta non ho scassinato” – ha detto il 50enne imputato in aula presso il Tribunale. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il carcere. L’imputato aveva diversi precedenti per furto, ed era stato trovato con addosso attrezzi da scasso utili per aprire portiere.

