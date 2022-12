Sindaco visita la Croce Rossa: “Serve una sede consona per un lavoro così importante”

Il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre, ha incontrato i vertici e una rappresentanza di volontari e dipendenti nella sede della Croce Rossa Italiana del Comitato Provinciale di Piacenza in Viale Malta. Ad accogliere il primo cittadino Alessandro Guidotti e Federico Bozzetti, rispettivamente presidente e vice presidente provinciale CRI di Piacenza, e i consiglieri Franco Livera, Rossana Vernizzi e Angelo Zanellotti, e Paola Farroni, ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie di Piacenza, Giuliana Ceriati, vice ispettrice regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie, Ivana Casotti, delegata al Supporto e all’Inclusione Sociale, e Michele Gorrini, che ricopre il ruolo sia di coordinatore della Sede CRI di Piacenza che di delegato provinciale delle Emergenze.

Il Sindaco Katia Tarasconi è stata quindi accompagnata nei vari spazi della Sede CRI di Piacenza: i due magazzini viveri (dove vengono ricoverati i generi alimentari e i prodotti per l’igiene personale e per la casa che l’Area Sociale distribuisce alle oltre 600 famiglie che Croce Rossa di Piacenza ha in carico), l’ambulatorio medico e quello infermieristico; e poi tutta l’ala operativa che è utilizzata dal personale in turno (dalle camere da letto, alla cucina, il bagno, la sala radio), fino al garage sotterraneo dove vengono ricoverate le ambulanze che quotidianamente, giorno e notte, vengono utilizzate sia per i servizi di emergenza-urgenza che per le dimissioni ospedaliere in convenzione con l’Ausl di Piacenza o per i trasferimenti dei pazienti tra unità operative del presidio ospedaliero. Il Sindaco di Piacenza è stato quindi accompagnato nella Sala del Consiglio, al primo piano dell’edificio, per fare il punto sul tema, in un’informale conversazione.

Il coordinatore delle Sede CRI di Piacenza Michele Gorrini ha quindi spiegato che “il resto dei veicoli della Croce Rossa di Piacenza (i pulmini per il trasporto invalidi, i mezzi dedicati alla protezione civile, i camion e le auto di servizio) sono allo stato attuale ricoverati presso la ex caserma dei Vigili del Fuoco in Viale Dante Alighieri ma, sia la superficie che gli edifici sono di proprietà della Provincia di Piacenza e il comodato d’uso gratuito, del quale ha potuto giovare Croce Rossa di Piacenza, scadrà (salvo proroga) il 31 dicembre 2023. Cogliendo nuovamente l’occasione per ringraziare la Provincia per la cortese e preziosa disponibilità, dobbiamo tuttavia anche guardare al futuro con lucidità: a Croce Rossa Piacenza e al Comitato Provinciale CRI occorre davvero una nuova sede che sia adeguata ed efficiente”.

Al termine dell’incontro, il presidente Alessandro Guidotti ha spiegato che “Abbiamo con grande piacere inviato il Sindaco in questa Sede, per mostrarle di persona cosa fa la Croce Rossa a Piacenza per la collettività. Non da meno, abbiamo sottoposto all’attenzione del Sindaco le problematiche che sono sia di natura economica, fino a quelle di una nuova sede: in quanto quella attuale non solo è sottodimensionata alle esigenze quotidianamente espletate ma non consente neppure di ricoverare opportunamente l’attuale parco mezzi e le strutture campali di protezione civile”.

“Che a Croce Rossa di Piacenza serva una nuova sede è palese – ha dichiarato il sindaco Tarasconi dopo aver preso atto della situazione -. L’argomento non è nuovo, pertanto sarà cura mia e dell’amministrazione comunale, di concerto con l’amministrazione provinciale, lavorare affinché si trovi una soluzione: dobbiamo trovare una sede consona per un servizio così importante”. A livello mondiale il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la più grande organizzazione umanitaria. È una realtà complessa, composta da vari membri e organi che operano in diversi ambiti dell’intervento umanitario, che raggiunge 150 milioni di persone, grazie all’impegno di circa 17 milioni di Volontari che operano in 191 nazioni.

“Croce Rossa è una realtà immensa – ha concluso il sindaco Katia Tarasconi -. E voglio cogliere l’occasione per fare i miei complimenti e ringraziare tutto il personale, volontario e dipendente, perché davvero ce la mettono tutta per offrire il miglior servizio possibile”.