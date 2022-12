Capodanno a Piacenza: concerto al Municipale, orchestra Bagutti e dj set

Il Capodanno a Piacenza sarà animato dal concerto live dell’orchestra Bagutti in piazza Cavalli, a cui seguiranno da mezzanotte e mezza i GrooveGuys, dj set tutto piacentino.

Le esibizioni, in programma per la notte di San Silvestro, rientrano nell’iniziativa “Capodanno in piazza”, presentata stamattina in Comune, alla presenza del sindaco, Katia Tarasconi, e dei rappresentanti delle associazioni e degli sponsor che contribuiscono all’evento.

La molteplice offerta di eventi, che include anche il concerto nel Teatro Municipale in programma alle 18.00, ha l’obiettivo di abbracciare età e tipologie di pubblico diverse, per un Capodanno adatto a tutti.

L’assessore al commercio, Simone Fornasari, ha sottolineato che dopo gli anni duri appena vissuti, c’è la volontà di iniziare l’anno nuovo nel migliore dei modi.