Grazie alla Festa Granda assegni per la Croce rossa di Agazzano e di Piozzano

Sono state trenta le associazioni unite per sostenere le “fatiche” delle Penne Nere nell’organizzazione dell’ultima Festa Granda della Val Luretta, che a settembre ha coinvolto i comuni di Agazzano, Piozzano, Gazzola e Gragnano. E questo piccolo grande esercito, con le sue attività di ristoro e accoglienza dei tantissimi partecipanti, è riuscita a raccogliere una somma di 5.600 euro: divisa esattamente a metà, è stata consegnata domenica mattina alla Croce Rossa di Agazzano e a quella di Piozzano durante i mercatini natalizi di Gazzola.

“Sono state le stesse associazioni – come ha spiegato il coordinatore della Festa Granda, l’alpino Antonio Mantova – a scegliere di comune accordo a chi devolvere il ricavato dei tanti stand allestiti ad Agazzano per accogliere le Penne Nere e non solo”.

“Servirebbe una festa così ogni anno” ha scherzato l’assessore di Gazzola Maria Rattotti, ricordando l’importanza della manifestazione. E anche il sindaco di Agazzano Maurizio Cigalini ha illustrato l’esito positivo della tre-giorni. “È una festa che è rimasta nel cuore di tutti – l sue parole -. Ancora oggi ci sono persone che si complimentano per l’organizzazione”.

