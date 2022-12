Travo, grazie all’Auser mensa gratuita per i bambini della scuola dell’infanzia

A Travo, per tutto il mese di dicembre, i bambini delle scuola dell’infanzia mangiano gratis in mensa: per forza, ci pensano i “nonni” del paese a sostenere tutte le spese. Ecco il regalo che il circolo Auser “Verde Valle” del paese ha pensato di fare alle famiglie di chi ha i figli in età prescolare: con un contributo di 1.500 euro andranno a coprire tutti i pasti consumati questo mese, fino alla fine dell’anno.

È la prima volta che il circolo si impegna economicamente per il piccoli travesi: non appena l’Auser di Travo ha potuto contare su fondamenta più solide dopo le vicende che hanno portato alla sua “rifondazione” con un nuovo direttivo, è arrivato subito l’impulso alla beneficenza.

L’articolo su Libertà online e in edicola.