Festività: tortelli e anolini sulla tavola della Croce rossa, grazie al pastificio Groppi

Sulla tavola della Croce Rossa di Piacenza per la Vigilia, per Natale e Capodanno verranno serviti gli anolini e i tortelli donati dal Pastificio Groppi.

“È un modo per far assaporare un po’ di casa a chi è in turno – ha spiegato Lorenzo Groppi, titolare assieme al padre Alessandro e alla madre Rita dell’azienda di famiglia -. Un piccolo gesto per ringraziare chi in questi giorni di festa lavorerà per offrire un servizio alla comunità piacentina”.

“Ringrazio l’azienda Groppi – ha detto Michele Gorrini, coordinatore della sede di Piacenza – che anche in questa occasione ha dimostrato la sua vicinanza alla Croce Rossa Italiana e ai suoi volontari e ai dipendenti che sacrificheranno i propri affetti familiari e, tra un servizio e l’altro, potranno degustare le prelibatezze del Pastificio Groppi”.

Nella foto la consegna dei prodotti alimentari consegnati da Lorenzo Groppi direttamente ad un equipaggio della Croce Rossa di Piacenza nella tarda mattinata di giovedì 22 dicembre 2022.