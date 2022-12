Un bastone del “pastore” intagliato nel legno: il regalo di Luigi Soressi al vescovo

Il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto, ha ricevuto in dono un pastorale, il bastone del “pastore” dall’estremità ricurva che è utilizzato spesso nelle cerimonie più solenni. Un dono che il podenzanese Luigi Achille Soressi gli ha voluto fare in occasione della messa che monsignor Cevolotto ha celebrato all’ospedale di Piacenza per i pazienti del reparto di Nefrologia. Al termine della celebrazione, Luigi, presente con la cugina Elena Soressi, gli ha consegnato il bastone in legno.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI