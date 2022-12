“Decoro e negozi che chiudono”: i problemi di via Roma raccontati al sindaco

Il problema di via Roma sono gli italiani. Almeno uno dei tanti, fra quelli che sono stati letteralmente “buttati” addosso al sindaco Katia Tarasconi durante l’ultima tappa dei “Caffè con Katia” al bar Ma Maison del quartiere. Appuntamento come di consueto all’inizio della giornata, un caffè e subito la discussione decolla: sul tavolino del bar finiscono i problemi di via Trebbiola e la questione della desertificazione commerciale fra saracinesche abbassate (oltre una sessantina quelle che si contano in zona) ed ex negozi trasformati in appartamento. A segnalarlo con viva preoccupazione è la farmacista Francesca Bertuzzi: “Negozi e luci accese hanno un peso sulla sicurezza e sulla vivibilità di quartiere” sottolinea.

La questione della pulizia e del decoro è un’altra di quelle calde: a farsene portavoce sono Mario Coppellotti e Jennifer Ravellini per quanto riguarda i giardini Merluzzo, oltre alla barista Mariuccia Trenchi per via Roma

“In alcune zone è attivo il divieto di sosta in alcune giornate per effettuare la pulizia della strada: io lo farei anche qui” abbozza Tarasconi.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI