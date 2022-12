Grave incidente a Podenzano, giovane in rianimazione all’ospedale di Parma

Ieri notte, la strada Val Nure tra Gariga e Podenzano è stata lo scenario di un grave incidente con protagonista un ragazzo di 33 anni originario della Macedonia. Verso l’una di notte, per cause ancora da chiarire, una Fiat Punto dopo aver sbadato sarebbe finita contro la cancellata di un’abitazione. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo una prima ricostruzione il ragazzo al volante sarebbe stato sbalzato furi dall’abitacolo a seguito del violento impatto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, la Pubblica assistenza San Giorgio e l’auto infermieristica del 118. La vittima dell’incidente è stata in un primo momento trasferita all’ospedale di Piacenza; le sue condizioni sarebbero molto gravi e nel corso della notte è stato trasferito al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. I rilievi del caso sono di competenza dei carabinieri di Ponte dell’Olio.