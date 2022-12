Comitato “Salviamospedale” vuole un incontro con il sindaco: “Nessuna risposta”

Il comitato “Salviamospedale” vuole un incontro con il sindaco di Piacenza con al centro “l’utilizzazione del finanziamento già deliberato dalla Regione Emilia-Romagna, o parte di esso, per ampliare ed efficientare I’ospedale civile esistente di via Taverna, anziché trasferire e costruire un nuovo ospedale in zona delle Novate, fuori dal centro urbano”.

Il comitato ha depositato all’Ufficio protocollo del Comune di Piacenza la richiesta, sottoscritta da 460 cittadini. “A tutt’oggi il Sindaco non ha provveduto alla convocazione – riferiscono attraverso una nota i referenti del comunicato -, nonostante il regolamento del Comune preveda che ‘Il sindaco provvede a convocare il pubblico dibattito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta’”.

Inoltre, in data 10 novembre 2022, il Comitato ha inoltrato una richiesta di poter visionare tutta la documentazione inerente lo studio di fattibilità alla progettazione e all’individuazione dell’area sul quale dovrebbe sorgere il nuovo ospedale ed “in particolare – sottolineano dal comitato – si è chiesto di avere visione della delibera del direttore generale Asl 20 aprile 2022 n. 191”.

“Nessuna risposta è pervenuta – spiegano -. Tale omissione è contraria allo statuto del Comune di Piacenza che prevede un’ampia partecipazione popolare ai procedimenti amministrativi riguardanti questioni d’interesse generale quale il trasferimento dell’ospedale in zona periferica. Per tale ragione, il Comitato ha presentato un esposto al Prefetto di Piacenza lamentando la predetta violazione e chiedendo un suo intervento al fine di ripristinare il rispetto dei diritti posti a tutela dei cittadini, con riserva però, in caso di reiterata inottemperanza, di adire l’Autorità giudiziaria”.