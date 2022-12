Pasta, riso, biscotti e legumi: dagli studenti del Colombini pacchi benefici alla Caritas

Passano mesi sui banchi di scuola, ma arriva sempre il giorno in cui gli alunni del liceo Colombini si trovano davanti ai locali del centro Caritas “Il samaritano”. Di solito succede pochi giorni prima del Natale e l’occasione è quella di portare a destinazione il frutto di una raccolta che ogni anno impegna la scuola. Anche il 2022 non ha fatto eccezione: così nell’ultimo giorno di scuola le classi prima SAA e seconda SUA, accompagnate dalle professoresse Marisa Cherchi e Arianna Dadati, si sono ritrovate in via Giordani per portare alla Caritas scatole di pasta e di riso, biscotti e legumi, passate di pomodoro e pannolini per bambini, bottiglie di olio, latte, cioccolato e verdura.

Ad accogliere i ragazzi e le loro insegnanti sono stati il responsabile dell’area promozione della Caritas diocesana Massimo Magnaschi e un gruppo di volontari della Caritas: “Anche quest’anno gli studenti, le loro famiglie e gli insegnanti del liceo Colombini hanno promosso una raccolta di generi alimentari da donare a Caritas – spiegano Cherchi e Dadati – per i ragazzi è un’occasione preziosa perché hanno potuto vedere da vicino l’impegno messo in campo per sostenere le persone in difficoltà”.