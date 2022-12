Lavoro: seicento piacentini lo lasciano volontariamente: il 55% è donna

Non è così strano lasciare volontariamente il proprio lavoro per stanchezza, per insofferenza, per desiderio di cambiare. Lo fanno più di 5mila persone all’anno (5.146 per la precisione) in Emilia Romagna e 600 nel Piacentino. Si può scegliere una vita diversa, non è certo un male. E non è strano che il 55 per cento dei casi di dimissioni volontarie da noi riguardino donne (330). Ma è proprio su questa soglia che si apre una forbice preoccupante. Gli uomini cambiano lavoro, molte donne invece lo lasciano definitivamente, assorbite dalla vita familiare, dalla cura dei figli, dei genitori anziani e in assenza di servizi che possano permettere loro di conciliare vita e lavoro. E’ il quadro che emerge da un report curato dalla Cisl attraverso i suoi uffici dimissioni, dato che dal 2016 le pratiche si devono svolgere on line.

