Croce Rossa, oltre 43mila pazienti assistiti. Guidotti: “Nel 2023 la nuova sede”

Nel 2022 sono stati 43mila i pazienti assistiti. I veicoli e le ambulanze hanno percorso oltre un milione e mezzo di chilometri. I servizi ordinari (dimissioni, visite e trasferimenti) sono stati 21.268. I servizi di trasporto pazienti dializzati hanno superato quota 4.300. I servizi sportivi e assistenze programmate agli eventi sono stati 934. E’ il bilancio tracciato questa mattina, 10 gennaio, dai vertici della Croce Rossa di Piacenza. Sono stati 11.526 i servizi complessivamente effettuati da ambulanze dedicate all’attività di emergenza-urgenza.

“Il 2022 è stato un anno impegnativo per la Croce Rossa di Piacenza: l’impegno è stato profuso su più fronti, da quello sanitario a quello sociale, dall’accoglienza profughi, fino agli interventi di protezione civile. Ritengo che siamo riusciti a gestire nel miglior modo possibile tutti i servizi e tutti gli impegni, grazie al grande spirito di abnegazione dei volontari e dei dipendenti. A tutti Loro il mio più profondo ringraziamento. E’ il commento di Alessandro Guidotti, presidente provinciale CRI. Nel corso del nuovo anno, sarà cura della nostra associazione potenziare i servizi che svolgiamo. Inoltre, l’obbiettivo, a cui tengo molto, è porre le basi per una nuova dede operativa del Comitato Provinciale CRI di Piacenza, in quanto l’attuale sede di viale Malta è ormai assolutamente non più idonea a contenere tutte le attività, tutti i mezzi e tutti i volontari che abbiamo. Con la fine del 2023 c’è la voglia di veder realizzato questo nostro grande sogno”.

“Esprimo immensa soddisfazione per quello che di fatto rappresenta un “fiore all’occhiello” della Croce Rossa di Piacenza; siamo l’unica realtà che riesce a mettere a disposizione questi mezzi grazie agli sforzi profusi dai nostri volontari – aggiunge il coordinatore Michele Gorrini. Ciò considerato, sottolineo l’importanza, per l’intera comunità piacentina, di avere la disponibilità costante di queste due ambulanze notturne dedicate ai servizi ordinari, che nel corso dell’anno hanno trasportato oltre 7.500 persone: allo stato attuale, sul territorio provinciale, sono gli unici mezzi a disposizione dell’Azienda USL di Piacenza per effettuare servizi di dimissioni/trasferimenti tra i quattro ospedali (Piacenza, Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola D’Arda), con una media di una decina di servizi effettuati ogni 12 ore di turno notturno da ciascuna ambulanza”.

