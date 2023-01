Fontana fredda, auto esce di strada e si ribalta nel canale. Intervento dei vigili del fuoco

Perde il controllo dell’auto, esce di strada e si ribalta nel canale a lato della carreggiata. E’ successo dopo le 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 15 gennaio, lungo la via Emilia all’altezza di Fontana Fredda.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aiutare il conducente a uscire dall’abitacolo. L’uomo è rimasto ferito in maniera lieve e ha rifiutato il trasporto in oedpale. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Cadeo e l’auto infermieristica del 118. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi del caso. L’uomo al volante prima di uscire fuori strada stava procedendo in direzione Roveleto di Cadeo.