Fiorenzuola, 37 segnalazioni di degrado risolte dalla Polizia locale nel 2022

La Polizia Locale di Fiorenzuola d’Arda ha presentato il report definitivo, relativo all’anno appena concluso, in merito all’attività di risoluzione delle situazioni di degrado cittadino causate dall’abbandono di veicoli sulle aree pubbliche. “La riduzione delle situazioni di degrado urbano è un’operazione prioritaria per la nostra amministrazione comunale” le parole del sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi.

Complessivamente le situazioni prese in carico dagli operatori e risolte positivamente – in particolare, con la confisca del mezzo in stato di abbandono o lo spostamento del veicolo su aree private – sono trentasette, di cui ventuno casi segnalati e accertati nel corso dello stesso 2022, insieme a sedici segnalazioni rimaste insolute al 31 dicembre 2021 e successivamente risolte. Proprio il dato relativo alle segnalazioni risolte positivamente, trentasette, è in aumento rispetto ai trentaquattro casi del 2021: “È stata un’intensa attività – secondo Andrea Alberti, funzionario della Polizia Locale di Fiorenzuola d’Arda -, che ha consentito di ripulire alcune aree particolarmente sensibili a questo fenomeno, come le zone industriali della Barabasca e della Pagana, dove i casi di abbandono di veicoli si sono azzerati”.

“Gli operatori della Polizia Locale, guidati dal Comandante Carla Rigolli, sono già al lavoro su alcune segnalazioni pervenute nei primi giorni del 2023: “Il nostro operato – ha proseguito Alberti – sarà ora finalizzato al mantenimento di questa situazione positiva per il territorio, senza comunque mai abbassare la guardia su tale fenomeno”. “Le cifre registrate nel 2022 testimoniano la costante attenzione dell’amministrazione comunale nel raccogliere le segnalazioni dei cittadini e impegnare la Polizia locale, sul campo, nel difficile compito di rimozione dei veicoli abbandonati sulle aree pubbliche. Un impegno che proseguirà nel corso del 2023 mediante una crescente attività di monitoraggio del territorio, che i cittadini sono invitati ad affiancare segnalando i casi di abbandono di veicoli su aree pubbliche, da cui scaturiscono condizioni di degrado urbano” ha concluso il sindaco Gandolfi.