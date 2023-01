Violenta lite tra giovani in città, 2 minorenni denunciati per lesioni aggravate

Serata movimentata quella di ieri nei pressi di un hotel in via Pennazzi, a Piacenza. E’ stato infatti necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare una violenta lite con protagonisti un gruppo di giovani di origine straniera ospiti della struttura.

Alcuni minorenni avrebbero opposto resistenza agli agenti delle volanti della polizia intervenute sul posto. Due ragazzi, infine, sono stati trasferiti in questura e denunciati per lesioni aggravate e per resistenza a pubblico ufficiale.