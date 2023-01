Fiorenzuola, apre il bando per l’assegnazione degli alloggi pubblici

Il comune di Fiorenzuola d’Arda ha aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Sarà possibile presentare le domande entro le 12.00 del prossimo 31 agosto.

Posso fare richiesta i nuclei familiari in possesso di una attestazione Isee, relativa all’anno 2023, con un valore non superiore a 17.428,46 euro, e con un patrimonio mobiliare non superiore a 35.560 euro. Inoltre, il richiedente deve avere l’attività lavorativa principale nel comune di Fiorenzuola o risiedervi; essere residente in Emilia-Romagna da 3 anni continuativi ed essere cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea. I cittadini extracomunitari per partecipare al bando dovranno essere in possesso di: regolare permesso di soggiorno UE di lungo periodo (carta di soggiorno) o un permesso di soggiorno almeno biennale, esercitando al contempo regolare attività lavorativa o percepire redditi da pensione. Saranno ammessi anche cittadini titolari di protezione internazionale e aventi lo status di rifugiati e di protezione sussidiaria.

Per coloro che hanno già presentato domanda nel 2021 e 2022 non sarà necessario rinnovare l’istanza: servirà tuttavia modificare la richiesta solo nel caso in cui si siano verificati cambiamenti rispetto a quanto dichiarato nella prima presentazione della domanda.

Informazioni e documenti relativi alla presentazione della domanda sono disponibili sul sito del comune di Fiorenzuola, alla sezione “News”. La domanda compilata e firmata, provvista degli allegati e della documentazione richiesta, andrà successivamente consegnata all’Ufficio Protocollo del Municipio di Fiorenzuola d’Arda (o inviata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]), entro la data di chiusura del concorso. Per i richiedenti è necessario conservare la copia della prima pagina della domanda riportante i dati forniti.

“L’indizione del bando- ha commentato Paola Pizzelli, vicesindaco e assessore ai servizi sociali- per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è il primo passaggio formale finalizzato non soltanto alla formazione della relativa graduatoria, perché si inserisce nel nostro ampio e costante monitoraggio dei bisogni abitativi della popolazione, e delle loro conseguenti ricadute sull’edilizia pubblica”.