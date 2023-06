“Silvio non si sarebbe mai fermato”. A Pizzelli le redini provinciali di Forza Italia

Il passaggio di consegne giunge nella giornata più amara. “Silvio Berlusconi amava il suo partito e non si sarebbe mai fermato” hanno detto tutti in coro. E così nonostante la notizia della scomparsa del leader azzurro, Forza Italia di Piacenza ha tenuto comunque la conferenza stampa con cui si presenta ufficialmente Paola Pizzelli, vicesindaco di Fiorenzuola, come nuova coordinatrice provinciale del partito. Al suo fianco la neo-coordinatrice regionale, la senatrice Rosaria Tassinari.

“Forza Italia ha dei valori non negoziabili – ha detto Pizzelli -: tutela della vita in tutte le sue forme, il matrimonio solo tra uomo e donna, libertà religiosa e della persona”. La nuova coordinatrice si è poi concentrata su un tema a lei caro: “La sanità è cruciale: chiediamo alla Regione Emilia-Romagna l’investimento di tutte le risorse necessarie e fare meno tagli, a beneficio dei Pronto Soccorso già presenti sul territorio e alle sale operatorie, cui va garantita la piena operatività”. Pizzelli succede a Gabriele Girometta.