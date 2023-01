Parcheggio a Piacenza, come pagare la sosta? Vademecum per gli automobilisti

I tempi cambiano, le soluzioni evolvono, e anche le forme di pagamento della sosta in città si adeguano. Da anni sono attivi a Piacenza metodi alternativi alle classiche monetine, che utilizzano le app sul cellulare ma non solo. Alcune sono state dismesse nel tempo, altre se ne sono aggiunte. Ma soprattutto è importante sapere se e quando esporre l’eventuale tagliando della app in uso, perché il timore è quello di prendere una ingiustificata multa nel caso non si specifichi quale sistema è stato scelto per la sosta.

Per fare chiarezza abbiamo rivolto alcune domande al gestore dei parchimetri, la Global Parking Solutions.

Quali sono i sistemi di pagamento ad oggi attivi per le aree di sosta blu a Piacenza e le relative modalità di utilizzo?

Le modalità per il pagamento della sosta sono:

Parcometri, con monete e carte di credito, quest’ultime anche con sistema contactless.

Abbonamenti dematerializzati, che possono essere rilasciati online attraverso il portale PASS oppure presso il front office Global Parking Solutions con pagamento in contanti o Pos.

App per il pagamento della sosta, scaricabili scaricando gratuitamente dagli store Google o Apple: EasyPark, Telepass, FlowBird e Paybyphone. Le soste possono essere pagate con addebito su carta di credito/debito o con Paypal. Ogni applicazione ha i propri sistemi di pagamento accettati.

E’ necessario esporre il tagliando del sistema di pagamento scelto al momento (es. Telepass, o Flowbird, o Easypark)? Si può esporre un tagliando generale, con tutti i loghi dei sistemi di pagamento utilizzabili?

Non è necessario esporre alcun tagliando, né per singola app né generale.

Se non si espone nessun tagliando, gli operatori fanno un controllo della targa su tutti i sistemi attivi in quella zona, oppure danno la multa (che sarà poi da contestare) presupponendo che la sosta non sia pagata?

Tutti i sistemi di pagamento della sosta (abbonamenti compresi) sono collegati ad un sistema gestionale che rileva la targa in tempo reale. Gli accertatori della sosta quindi attraverso l’utilizzo di palmari, scansionano la targa e accertano l’avvenuto pagamento, identificando con quale canale il pagamento è avvenuto.

Quando viene emessa la multa?

La multa viene emessa solo nel caso in cui l’ausiliare attraverso il rilevamento della targa accerti che il pagamento non è avvenuto con nessun sistema disponibile.