Piacentini chiedono parcheggi, ma ogni giorno 400 posti restano “vuoti”

Mentre in città, a Piacenza, si dibatte sulla fame di parcheggi e in particolare sul progetto di quello interrato di piazza Cittadella, abbiamo provato a fare un viaggio tra i parcheggi pubblici sotto terra all’interno delle mura Farnesiane. Il risultato è sorprendente e impone qualche riflessione. Sono circa 400 i posti auto che più o meno ogni giorno, salvo alcune eccezioni, rimangono vuoti nei multi piano sotterranei.

Abbiamo fatto riferimento a quattro strutture: la Cavallerizza e l’Urban Center, ovvero i due del gruppo Best in parking – 87.700 posti auto in 200 città di 6 Paesi europei – gestiti da Parcheggi Italia, e i garage Politeama e San Francesco. Nel dettaglio si tratta rispettivamente di 834, 165, 115 e 47 posti auto. Sul totale di 1.161 stalli sotterranei di cui dispone Piacenza nel centro storico, un terzo ogni giorno rimane vuoto. “Guardi, i piacentini non sono proprio abituati a parcheggiare sotto terra, è il commento di uno dei gestori”.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI