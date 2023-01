Procedono i cantieri di piscina e palazzetto in zona Lampugnana a San Nicolò. Il sindaco di Rottofreno, Paola Galvani, informa i cittadini sulle tempistiche. Com’è noto, molte opere pubbliche italiane hanno incontrato difficoltà legate alle materie prime: aumenti di prezzo dopo le firme dei contratti con i costruttori e ritardi nelle consegne. Problemi che Rottofreno è riuscito con fatica a superare. “I materiali del palazzetto dello sport sono arrivati tutti. I lavori adesso procedono speditamente. La struttura sarà usufruibile in settembre, alla riapertura delle scuole. Per la piscina, invece, stiamo compiendo approfondimenti con i professionisti del settore. Perché se le opere edilizie sono a buon punto, c’è l’incertezza del bando di gestione che richiede tempi tecnici. Quindi, per ora, non posso assicurare che l’impianto entri in funzione quest’estate”.

