Controlli di polizia in piazza Cittadella, fermato un minorenne con hashish

Controlli straordinari della polizia con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza, a partire dalle prime ore della mattinata di martedì 24 gennaio, presso largo Baciocchi e piazza Cittadella a Piacenza.

Ai controlli polizia hanno preso parte due pattuglie delle volanti, due pattuglie dei nuclei prevenzione crimine e una pattuglia della Guardia di Finanza con l’unità cinofila. I controlli hanno interessato soprattutto piazza Cittadella e via della Ferma, dietro l’istituto Romagnosi. Il cane antidroga ha circolato nella ex stazione dei pullman dove tuttora scendono ancora molti studenti dalle corriere. I controlli sono scattati intorno alle 7.40 e sono proseguiti fino alle 8.10, pochi minuti dopo il suono della campanella.

E’ stato fermato un ragazzo trovato in possesso di stupefacenti, si tratta di un minorenne che è stato portato in questura Aveva un una dose personale di hashish e quindi sono stati informati genitori. Sarà segnalato come assuntore di sostanza stupefacente.