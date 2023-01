Calendasco vota contro la rottamazione delle cartelle esattoriali sotto ai mille euro

Chi si è “dimenticato” di pagare le tasse comunali in passato a Calendasco non potrà sperare di approfittare della “rottamazione” della cartelle esattoriali promossa dal governo Meloni: nel comune lungo il Po, esattamente come ha annunciato a Piacenza la giunta Tarasconi, il consiglio comunale ha ribaltato la logica di governo ed ha già votato contro alla facoltà di cancellare automaticamente le tasse ed imposte comunali per cifre inferiori ai mille euro non ancora versate al comune per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. “Sarebbe un’ingiustizia” ha chiarito il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi nell’ultima seduta del consiglio comunale.

IL SERVIZIO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’