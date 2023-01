Dal sociale alla cultura: in provincia 11 progetti da 32 milioni di euro

La Fondazione Piacenza e Vigevano insieme a Crédit Agricole a sostegno di undici progetti riguardanti il territorio provinciale per ripartire investendo in infrastrutture sociali rivolte ad anziani, bisognosi e giovani. Sono dieci i comuni coinvolti attraverso il finanziamento di 600.000 euro che hanno permesso di sostenere le spese di progettazione affrontate dagli enti locali per accedere a oltre 32 milioni di euro derivanti da fondi europei, nazionali, regionali e, in particolare dal Pnrr.

“Sono 600.000 euro a sostegno delle amministrazioni comunali che grazie a questo contributo hanno potuto ottenere oltre 30 milioni di euro per interventi che si realizzeranno sul territorio nei prossimi anni – ha precisato Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano -. Un progetto nato nel 2021 durante il primo incontro che ebbi con i sindaci della nostra provincia quando emerse il rischio di perdere i fondi del Pnrr proprio per la mancanza di tempo e di risorse per la programmazione degli interventi”. Da quel giorno, la fondazione in sinergia con Crédit Agricole si è messa in moto riuscendo a dare una risposta importante a dieci amministrazioni. “Orgoglioso di quello che abbiamo fatto per il nostro territorio – le parole di Davide Goldoni, attualmente direttore regionale Parma-Emilia est di Crédit Agricole -, un servizio lungimirante ed efficace al rilancio dell’economia nel post pandemia”.

Economia, sanità e cultura per ripartire con particolare attenzione alle persone più fragili. Sono state 14 le richieste esaminate dalla commissione valutativa: di questi sono stati accolti due progetti presentati dal comune di Piacenza (completamento della biblioteca comunale Passerini Landi e realizzazione di un nuovo polo bibliotecario in via Dante); il progetto di recupero della palazzina in disuso di proprietà dell’istituto Biazzi a Castelvetro; la realizzazione di un nuovo centro servizi a Castel San Giovanni; l’ampliamento del polo di infanzia di via Moia a Sarmato; il restauro e riuso come hub culturale e biblioteca delle ex scuderie del castello di Calendasco; la rigenerazione dell’ex Consorzio agrario di Pecorara, nel comune di Alta Val tidone; la realizzazione del progetto “casa-palestra di vita” presentato dal comune di Gossolengo; la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia e di un centro per servizi integrativi a Gragnano; un nuovo edificio scolastico nella frazione di Prato Ottesola, a Lugagnano e, infine, la realizzazione di un centro didattico multidisciplinare a Vigevano.