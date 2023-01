Sportello unico alle Poste in 45 comuni piacentini per passaporti e certificati

C’erano anche 17 sindaci piacentini tra i settemila primi cittadini dei comuni italiani con meno di 15mila abitanti presenti stamattina, 31 gennaio, a Roma per la presentazione, da parte di Poste Italiane, del “Progetto Polis” che punta sulla rete di uffici postali per “promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e nelle aree interne”. Polis ha l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini con uno sportello unico di prossimità che apre le porte a tutta una serie di servizi della pubblica amministrazione. Nell’obiettivo rientra anche la volontà di aprire la “più grande rete di coworking del Paese”, con 250 spazi in Italia. Il progetto, da 1,2 miliardi, è finanziato per 800 milioni con i fondi del Pnrr e per circa 400 milioni dall’azienda.

E quindi, per fare un esempio, un cittadino di Ottone con la necessità di rinnovare il passaporto non dovrà più affrontare 1 ora e venti di viaggio per arrivare a Piacenza, in Questura (e ritorno). Basterà che vada all’ufficio postale del suo paese e potrà utilizzare un Totem tecnologico attivo 24 ore al giorno per tutti i giorni. Ma sono numerosissimi i certificati e i documenti che si potranno ottenere subito e facilmente.

Alla presentazione erano presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Gioria Meloni e numerose autorità (oltre a migliaia di ospiti), con una rappresentanza piacentina di 17 sindaci. Le Poste realizzeranno una vera e propria “casa” digitale in ognuno dei piccoli comuni italiani, 7mila sotto i 15 mila abitanti e 45 nel Piacentino (superano il dato solo Piacenza e Fiorenzuola).

TUTTI I DETTAGLI DOMANI NELL’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’