Rintracciate e arrestate dalla polizia tre persone. Devono scontare condanne definitive

Tre persone sono state rintracciate e arrestate dalla quadra Mobile della Questura di Piacenza nella settimana scorsa, in esecuzione di altrettanti provvedimenti di condanna definitivi.

Martedì 24 gennaio è stata portata in carcere una cittadina italiana, che deve scontare quasi due anni di reclusione a seguito di una condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti, commesso tra il 2019 ed il 2020.

Mercoledì 25 gennaio è stato invece arrestato e messo ai domiciliari un cittadino italiano che deve scontare otto mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto di oggetti atti ad offendere, commessi nel 2017.

Analogamente sabato 28 è stato arrestato e finito ai domiciliari un altro cittadino italiano, che deve scontare una condanna definitiva di otto mesi per guida in stato di ebrezza, reato commesso nel 2017.

