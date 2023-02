Nel 2021 resta disoccupato con quattro figli. “Trovato il lavoro con Emporio Solidale”

A fine 2021 l’azienda per cui lavora si traferisce e lui perde il lavoro. Si aprono mesi bui per M.P., queste le iniziali per tutelarne la privacy. Sulle spalle ha una famiglia numerosa: la moglie e quattro figli. Lui ha 43 anni ed è arrivato nella provincia di Piacenza quando era bambino, con i genitori di origini marocchine. “Siamo sempre stati grandi lavoratori” spiega alle telecamere di Telelibertà. M.P. è tra le 50 persone a cui l’Emporio Solidale di Piacenza, attraverso il suo sportello dedicato, ha trovato lavoro nel 2022.

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI