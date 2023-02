Lavori per i torrenti Riglio e Chiavenna, dalla regione 100mila euro

Sono iniziati alcuni giorni fa lavori nei comuni di Caorso e Cortemaggiore per chiudere le tane scavate negli argini dagli animali selvatici e rinforzare gli argini dei torrenti Riglio e Chiavenna. Gli interventi sono finanziati dalla regione Emilia-Romagna, che ha messo sul piatto 100mila euro per mettere in sicurezza infrastrutture e centri abitati nei territori compresi tra i due torrenti.

Le operazioni prevedono un primo taglio selettivo della vegetazione per individuare le tane degli animali. In seguito si lavorerà al recupero della sagoma arginale e al rafforzamento degli argini. I lavori, condivisi con la provincia, sono realizzati a cura dell’ufficio di Piacenza dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

“Le emergenze vissute anche nel passato recente indicano quanto sia importante un’accurata azione di manutenzione”- ha spiegato Irene Priolo, vicepresidente con delega alla difesa del suolo e protezione civile, aggiungendo che “questi interventi sono espressione dell’impegno preso della regione per la vera cura del territorio, in chiave di prevenzione”.