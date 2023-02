Permessi Ztl, già 305 pass in pochi giorni. Operativo il nuovo numero telefonico

E’ operativo da lunedì 6 febbraio, il nuovo numero telefonico dell’Ufficio Permessi Ztl presso la sede di via Rio Farnese 14/d, a Piacenza: 388-3072561. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19 per i pass giornalieri, mentre per i pass permanenti l’operatività è dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17. Gli addetti rispondono inoltre all’indirizzo di posta elettronica [email protected] .

Nella fase transitoria di passaggio tra il gestore uscente e la ditta Gps Parking cui dal 1° febbraio è affidato il servizio, restano a disposizione, a ulteriore supporto, i recapiti della polizia locale, scrivendo a [email protected] o contattando la sala operativa allo 0523.7171. In questi primi giorni conseguenti al trasferimento degli uffici da piazza Cittadella a via Rio Farnese, “in una collocazione che ha ricevuto gli apprezzamenti da parte dell’utenza per la funzionalità di accessi e parcheggi” – scrive il comune, anche il comandante Mirko Mussi e gli agenti della polizia locale hanno effettuato ripetute verifiche sull’avvio dell’attività, riscontrando criticità unicamente per quanto concerne l’attivazione di un citofono dedicato – installato sabato scorso insieme alla segnaletica permanente di indicazione dell’ufficio – e della linea telefonica dedicata, attivata ieri mattina. Ad oggi il nuovo ufficio è a pieno regime: da inizio mese sono stati rilasciati 305 pass giornalieri, tre contrassegni unici disabili europei, 31 permessi permanenti. Pur essendo preferibile prendere appuntamento (per la giornata odierna ne sono previsti sei) i pass permanenti vengono, nel limite del possibile, subito istruiti e rilasciati.

“Vorrei ricordare – sottolinea il comandante Mussi – che restano confermate le proroghe dei pass permanenti già comunicate (al 1° marzo per i permessi in scadenza entro il 10 febbraio, al 15 marzo per quelli in scadenza tra l’11 e il 28 febbraio) così come, in via eccezionale per il mese corrente, considerato il passaggio di consegne tra i soggetti gestori e lo spostamento del front office, la possibilità di sanare l’accesso non autorizzato alla Ztl, senza incorrere in sanzioni qualora si provveda a regolarizzare il pass giornaliero entro la stessa data”.

Entro i prossimi mesi, inoltre, sarà attivato il nuovo software per il rilascio dei pass giornalieri online, che consentirà di ridurre almeno del 50% l’afflusso dei cittadini agli sportelli, ma anche per i pass permanenti verranno semplificate notevolmente le procedure informatiche, consentendo all’utenza di completare quasi tutto l’iter amministrativo comodamente a casa.