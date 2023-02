Su iniziativa del Teatro Gioco Vita, da domani sera al teatro Filodrammatici si potrà lasciare un’offerta per sostenere le persone colpite dal terremoto tra Siria e Turchia.

I fondi raccolti andranno a favore di “Amal for Education”, associazione senza scopo di lucro e apolitica che opera per sviluppare l’economia e l’educazione nei paesi in cui opera, supportando le realtà locali.

A Kilis, piccolo centro al confine tra Siria e Turchia che si trova a 20km dall’epicentro del sisma, Amal gestisce due centri per giovani e donne dal 2014. Ora, a seguito del terremoto, la fondazione sta assistendo gli sfollati, distribuendo coperte e generi alimentari.

La collaborazione tra Amal e Teatro Gioco Vita nasce nell’ambito di un progetto di cooperazione culturale: Shadow-en-Route. L’iniziativa vede anche la partecipazione del dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza di Roma, Synkoino Cooperativa Sociale di Salonicco e Sovint di Valencia. Il progetto copre il biennio 2023-2024 e prevede l’utilizzo del teatro d’ombre come veicolo di incontro tra bambini rifugiati siriani nei campi profughi in Turchia e teatranti greci, spagnoli e italiani, che possono rappresentare la ricchezza della diversità in Europa.

