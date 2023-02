Più occhi su via Degani, nasce il controllo di vicinato: “Vandali e spaccio negli orti”

“Si parla spesso di giochi per i bambini, ben vengano… Ma si potrebbe pensare di trasformare gli orti di via Degani in un’area vivibile per gli anziani, un luogo tranquillo, senza risse e vandali”. È la proposta di Francesco Gatti, referente del nuovo controllo di vicinato istituito nella zona di piazza Borgo, via Poggiali, via Borghetto, via San Bartolomeo e via Campagna. Come negli altri quartieri, il neonato comitato delle “sentinelle” civiche è organizzato con un canale Whatsapp in cui i residenti possono condividere le segnalazioni in tempo reale, in particolare riguardo i fenomeni di insicurezza. Dopodiché gli “sos” vengono trasmessi al nucleo frazionale della polizia locale di Piacenza.

“Negli orti di via Degani – aggiunge Gatti – c’è una carenza di sicurezza. Lo spaccio è all’ordine del giorno, i giovani si danno appuntamento sotto il portico. E se proviamo ad ammonirli in prima persona, le loro reazioni non sono simpatiche… Anche il decoro rappresenta un punto debole, l’area verde è in preda al vandalismo. Ci sono recinzioni divelte, canali rotti, tubi dell’irrigazione ormai spezzati o non funzionanti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: