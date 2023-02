Accusato di tentato omicidio, rimesso in libertà non firma in caserma: arrestato

In libertà da pochi mesi, non avrebbe firmato alla caserma dei carabinieri tre volte la settimana: è stato quindi arrestato e condotto nel carcere delle Novate. Jawad Bejja, piacentino di origini nordafricane fra pochi giorni sarà in tribunale imputato di tentato omicidio.

Il giovane era stato arrestato nel 2021 insieme a Daniel Dinga con l’accusa di tentato omicidio per aver ridotto in fin di vita Michael Tagliaferri nel corso di un’aggressione. I due accusati la scorsa estate erano stati rimessi in libertà con obbligo di firma. Questo provvedimento non sarebbe stato rispettato.

“Il mio assistito mi ha telefonato avvisandomi che lo stavano per portare in carcere” ci ha confermato ieri l’avvocato Stefano Germini da noi interpellato “Non posso dire con precisione quale infrazione abbia commesso e non ho intenzione di rilasciare altre dichiarazioni per il momento in quanto voglio prima sapere con precisione che cosa contestano a questo ragazzo”.