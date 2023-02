Esce dalle Novate dopo otto anni, i poliziotti lo imbarcano sul primo volo per Tirana

Pagato il suo debito con la giustizia italiana, uno spacciatore albanese 40enne, al momento di lasciare la casa circondariale delle Novate, ha trovato la polizia che lo ha accompagnato all’aeroporto, per imbarcarlo sul primo volo per Tirana. Lo straniero aveva scontato otto anni di pena e non essendo in regola con il permesso di soggiorno, nonostante avesse scontato tutta la pena inflittagli, è stato rimandato nel suo paese d’origine. Il cittadino albanese era stato arrestato in Toscana con ben trenta chili di eroina.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’