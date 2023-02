La ricordano sempre gentile e sorridente i clienti della farmacia Guidotti e gli amici di San Nicolò. Non solo loro, ma tutta la comunità della Bassa Val Trebbia, sono rimasti scioccati dalla morte di Bao Tram Sara Tu, la giovane morta nel tardo pomeriggio di ieri a causa di una drammatica uscita di strada avvenuta lungo l’argine del fiume Po, nel comune di Calendasco.

La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori.

Il primo ad arrivare sul posto sono stati il fidanzato e la sorella della ragazza, grazie ad un dispositivo automatico del telefono cellulare che la 34enne teneva con sé e che ha lanciato un messaggio di allarme al momento dello schianto. Sono stati loro a trovare l’auto in fiamme dopo lo scontro con un manufatto e la giovane, all’interno, ormai già senza vita.

Sara Tu, la cui famiglia è di origine coreana, era molto conosciuta a San Nicolò per il suo lavoro di farmacista nella centralissima farmacia Guidotti. Ma aveva sempre vissuto appieno la vita di paese. Un paese che oggi ne piange la scomparsa.

