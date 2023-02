Mercoledì delle ceneri, messa in Duomo alle 20.30. Preghiera per l’Ucraina

Il 22 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, inizia il tempo liturgico della Quaresima. Alle ore 20.30 il vescovo monsignor Adriano Cevolotto presiederà la celebrazione penitenziale in cui pregherà, fra l’altro, anche per la pace a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina.

La celebrazione prevede la “Statio” nella basilica di San Francesco in piazza Cavalli a cui seguirà la processione silenziosa lungo via XX Settembre verso la Cattedrale dove si celebrerà la messa con il rito di benedizione e imposizione delle Ceneri.

Dopo la proclamazione del Vangelo, avrà luogo il rito di elezione dei catecumeni che riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana nella notte di Pasqua.