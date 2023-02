Accordo Ausl e Federfarma: da domani i referti degli esami si ritirano in farmacia

Da domani, giovedì 23 febbraio, sarà possibile ritirare direttamente in farmacia i referti degli esami ematici eseguiti in uno qualsiasi dei punti prelievi dell’Azienda UsI di Piacenza. Una opportunità che va ad aggiungersi al fascicolo Sanitario Elettronico, e che rafforza la collaborazione tra il Servizio Sanitario e le farmacie piacentine.

Una comodità per i cittadini – che al costo di 1,5 euro consente di evitare di dover tornare al centro prelievi – che chiude il cerchio dei servizi offerti dalle farmacie del territorio: dalla prenotazione di visite specialistiche e ambulatoriali al ritiro referti, passando per il pagamento del ticket.

Al progetto hanno inizialmente aderito 86 farmacie delle 100 Piacenza e provincia.

Per poter richiedere la stampa del referto è necessario avere con sé:

il codice ritiro referti presente sul foglio consegnato prima del prelievo

la tessera sanitaria o il codice fiscale dell’interessato

un documento di identità

Ritiro per un familiare con delega

È possibile ritirare il referto anche per un familiare, compilando la sezione dedicata in fondo al foglio consegnato contestualmente al prelievo e avendo con sé il documento di identità del delegante.

Quali referti non possono essere ritirati in farmacia

Non tutti gli esito possono essere ritirati in farmacia. Ce ne sono alcuni (circa il 10% della tipologia di esami) che devono essere necessariamente ritirati presso il centro in cui è stato fatto l’esame. Il referto può non essere disponibile in farmacia se sono presenti esami con dati sensibili (es. HIV) o indagini genetiche (come previsto dalle normative privacy). In questo caso il ritiro deve essere fatto al centro in cui si è eseguito l’esame. Sul sito Ausl è possibile consultare l’elenco delle prestazioni refertate da un altro laboratorio.

Dopo 45 giorni dalla data di refertazione, il referto non è più disponibile in farmacia. Per averne una copia è necessario rivolgersi al centro in cui si è eseguito l’esame.

Altri servizi offerti dalle farmacie

Il ritiro dei referti in farmacia si aggiunge agli altri servizi che già si svolgono in convenzione con l’Azienda Usi di Piacenza:

prenotazione di prestazioni specialistiche e visite ambulatoriali

pagamento del ticket

L’elenco delle farmacie del territorio è consultabile sul portale dell’Ausl Piacenza.