“La guerra non è la soluzione. Subito il cessate il fuoco in Ucraina, questo massacro va fermato”. A un anno dall’inizio del conflitto (la ricorrenza è venerdì 24 febbraio), Piacenza torna a mobilitarsi per chiedere la pace.

Lo farà proprio venerdì con una fiaccolata organizzata da un larghissimo fronte di associazioni, movimenti, sindacati. Partenza del corteo prevista per le 18.00 da piazzale Marconi per arrivare in piazza Cavalli dove sono previsti diversi interventi. Unica bandiera ammessa quella arcobalen.

La manifestazione è stata presentata in Comune da alcuni rappresentanti di associazioni che hanno aderito (Donne in Nero, Cgil, Caritas Diocesana, Emergency, Legambiente, Acli, comitato Donna, Vita, Libertà, Anpi) e dall’assessore Nicoletta Corvi. L’amministrazione comunale ha infatti aderito all’iniziativa.

Un’altra manifestazione è stata invece organizzata domenica dall’associazione degli ucraini di Piacenza Nadiya odv. Partenza alle 14.00 dai Giardini Margherita e arrivo in piazza Cavalli. È intitolata: “Un anno di resistenza”.

“Anche noi siamo per la pace e la libertà – spiega la presidente Lyudmyla Popovych – ma perché si giunga a questo obiettivo è necessario opporci all’aggressione della Russia di Putin. Il nostro esercito ha bisogno di armi per scacciare l’invasore”.