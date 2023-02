Il prefetto Lupo: “Garantiamo dignità e sicurezza ai lavoratori della logistica”

“Un incontro che nasce dall’esigenza di proseguire nell’informazione e nel rendere le aziende e i lavoratori sempre più consapevoli”. Con queste parole il prefetto di Piacenza ha evidenziato l’importanza del secondo ciclo informativo relativo alla legalità e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. In prefettura, questa mattina, si sono riuniti i rappresentanti di enti ispettivi, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali per parlare delle tariffe minime di riferimento del settore facchinaggio, recentemente aggiornate dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Piacenza con decreto 27/2022.

Un’iniziativa condivisa a seguito della sottoscrizione, lo scorso 20 ottobre, del Protocollo d’intesa per la legalità e la qualificazione degli appalti di facchinaggio, logistica e movimentazione merci nei poli logistici della provincia di Piacenza. “Sicurezza sul lavoro e difesa del lavoro – precisa il prefetto Daniela Lupo – per dare dignità al lavoratore e, allo stesso tempo, garantire la libera concorrenza delle aziende che lavorano bene. Attenzione alla prevenzione sui posti di lavoro, un occhio ai contratti per evitare che ci siano zone d’ombra o di illegalità e grande attenzione alla prevenzione delle infiltrazioni”.