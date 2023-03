Biblioteca di Fiorenzuola, tutti gli eventi in calendario nel mese di marzo

Proseguiranno, anche nel mese di marzo, gli eventi e incontri presso la biblioteca

comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola.

Sabato 4 marzo, alle 16, tutti i bambini dai 3 anni in su potranno partecipare ad un

laboratorio gratuito dedicato ai propri sogni per la loro vita da adulti, ed intitolato “Cosa vuoi fare da grande?”; l’iniziativa in programma nella mattinata di sabato 11 marzo, dalle 10.30, è invece rivolta ai bimbi di età compresa tra 0 e 3 anni, ed alle rispettive famiglie, che avranno la possibilità di realizzare insieme al bambino un libro sensoriale, durante l’apposito laboratorio “Quiet book”. Ultimo evento speciale del mese, sabato 18 marzo, dalle 17, con “Il pigiama party dei peluche”, aperto a tutti i bambini che potranno portare il loro peluche preferito in Biblioteca.

Giovedì 2 e 16 marzo – primo e terzo giovedì del mese – alle 17, si terranno come nei mesi scorsi gli incontri del gruppo di lettura silenziosa “Un’ora solo per te”, destinato ad adulti desiderosi di disporre di tempo libero per coltivare la propria passione per la lettura. Il progetto prevede la possibilità per i partecipanti di poter usufruire di un’ora intera per leggere: sarà possibile portare con sé i bambini, a cui lo staff della Biblioteca si dedicherà per alcune attività di intrattenimento durante l’ora di lettura silenziosa da parte degli adulti accompagnatori.

Rimarrà inoltre attivo ogni martedì, su appuntamento, il servizio “S.O.S. Emilib”, curato

dagli operatori della biblioteca comunale e attivo per fornire supporto pratico agli utenti che desiderano effettuare il primo accesso o utilizzare Emilib, la biblioteca digitale di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

