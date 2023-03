Addio ad Aldo Lombardelli, preside e sindaco di Lugagnano per oltre 30 anni

Una vita di servizio per la collettività attraverso la politica, ma anche la scuola e la comunità cristiana. E’ scomparso Aldo Lombardelli, sindaco di Lugagnano per oltre 30 anni, professore di Lettere e preside, diacono della Diocesi di Piacenza Bobbio. Aveva 80 anni. Lascia la moglie Grazia e le due figlie Paola e Francesca.Lombardelli ha segnato la vita politica della Valdarda: divenne sindaco per la prima volta nel 1973 e accettò le responsabilità di primo cittadino (allora non c’era l’elezione diretta del sindaco) fino al 1994, e poi ancora dal 1999 fino al 2009. Passò dalla DC al Partito Popolare al Pd.

E’ stato insegnante di Lettere alle medie e preside delle scuole di Lugagnano. Nel 2015 veniva ordinato diacono. Aveva dedicato tante energie anche alla Caritas diocesana, seguendo le missioni in Brasile e in Africa. A Lugagnano era impegnato nel sociale e tanti anni fa, insieme alle suore salesiane, aveva fatto nascere il centro educativo Jungle per adolescenti.

IL SERVIZIO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ