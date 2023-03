Fotografia, dal 20 marzo la quinta edizione del corso Tank a Spazio 4

Ogni tanto qualcuno si affaccia, sbircia nella sala blu, quella che Spazio4.0 dedica ai corsi e chiede: “Ma stampate come si faceva una volta?”. In effetti nello spazio comunale di via Manzoni è stata allestita una camera oscura fotografica che fa parte del progetto Tank e che ha l’obiettivo di avvicinare bambini e adolescenti alla fotografia. Il 20 marzo inizierà la quinta edizione del corso rivolto, appunto, a giovani fotografi dai 9 ai 17 anni. Ad insegnare ci sarà Nicoletta Novara, ideatrice del laboratorio.

Il corso si articola in 8 lezioni durante le quali i giovanissimi impareranno ad utilizzare la macchina fotografica come strumento di espressione personale. Saranno loro a scattare, a sviluppare e stampare le proprie foto con l’ausilio della camera oscura fotografica.

Durante le lezioni si useranno anche macchine fotografiche digitali e si lavorerà sulla messa a fuoco manuale, sulla composizione dell’immagine, si giocherà con la luce e le bolle di sapone, si utilizzeranno gli specchi per realizzare ironici autoritratti, si parlerà della storia della fotografia e si conosceranno fotografi contemporanei e del passato attraverso libri di fotografia.

La novità che partirà sempre nel mese di marzo riguarda un corso di sviluppo e stampa in bianco e nero aperto a tutti dai 18 anni in su. Questo corso di fotografia è pensato per chi già scatta in analogico, ma non ha mai provato a sviluppare il proprio rullino e poi a stampare su carta fotografica. La partenza è prevista per sabato 25 marzo. Per iscriversi è possibile mandare una email a [email protected] oppure contattare il 329.3326037.